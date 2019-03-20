Son Dakika Haberleri: İrem Su İçin Helva Dağıtıldı

İrem Su İçin Helva Dağıtıldı

12 dakika önce

BURDUR'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19) için helva dağıtıldı.

İrem Su İçin Helva Dağıtıldı, System.String[]
BURDUR'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya (19) için helva dağıtıldı.

Burdur'da geçen hafta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren İrem Su Akkaya için öğrenim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi binası girişinde fakülte yönetimi tarafından helva dağıtıldı. Etkinliğe AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, MAKÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Durmuş Acar, MAKÜ Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Kılınç, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya, akademisyenler ve İrem Su Akkaya'nın sınıf arkadaşları katıldı. Etkinlikte İrem Su için dua edildi.

Etkinliğe katılan AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Karayolları Antalya Bölge Müdürü Arif Çoban'ı telefonla arayarak MAKÜ girişine yapılması planlanan kavşakla ilgili bilgi aldı. Özçelik konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile de görüşeceğini belirtti.

İrem Su'nun sınıf arkadaşları da, İrem Su unutulmasın. Böyle başka kurban verilmesin. Okulumuzda bir amfiye İrem Su'nun adının verileceğini duyduk. Çok duygulandık dedi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:49 Kaynak: DHA

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