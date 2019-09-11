Son Dakika Haberleri: İrem su'nun mezarı çiçek bahçesi gibi
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İrem su'nun mezarı çiçek bahçesi gibi

1 saat önce

BURDUR'da trafik kazası sonrası yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) mezarını ziyaret edenler çiçek bırakırken, anne ve babası da her gün kızlarının mezar başına geliyor.

İrem su'nun mezarı çiçek bahçesi gibi, System.String[]

BURDUR'da trafik kazası sonrası yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) mezarını ziyaret edenler çiçek bırakırken, anne ve babası da her gün kızlarının mezar başına geliyor.

Burdur'da 13 Mart günü geçirdiği trafik kazasından bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın mezarı çiçek bahçesi gibi oldu. İrem Su Akkaya'nın Manisa'nın Soma ilçesindeki mezarını ziyaret edenler çiçek bırakırken, baba Halil Akkaya ve anne Leyla Akkaya da her gün iş yerlerinden çıkınca ilk olarak kızlarını ziyaret ediyor.

Akkaya çifti, "Eve giremiyoruz. Hangi dolabı açsak İrem Su'yu görüyoruz. Hangi kapıyı açsak İrem Su gelecek diye bekliyoruz. Her gün eve gitmeden önce İrem Su'nun mezarını ziyaret ediyoruz. Sadece biz değil tanıdık, tanımadık onlarca insan her gün kızımızın mezarını ziyaret ederek çiçek bırakıyor, dua ediyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

İrem Su, Burdur, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:04 Kaynak: DHA
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