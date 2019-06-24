İrem Vardı, Çalışkanlığıyla göz doldurdu

Başkan Çınar, çalışkanlığı ile göz dolduran İrem Vardı'yı tebrik etti.

DERSLERİNDEKİ BAŞARISINI STAJ DÖNEMİNDEKİ ÇALIŞKANLIĞI İLE BİRLEŞTİRDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı içerisindeki stajını Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde gerçekleştiren down sendromlu İrem Vardı, hem derslerindeki hem de staj dönemindeki başarısıyla göz doldurdu.

VARDI, YAŞADIĞI MUTLULUĞU BAŞKAN ÇINAR İLE PAYLAŞTI

Eğitim hayatını sürdürdüğü Hafize Özal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi Bölümünü takdirname ile geçen İrem Vardı, yaşadığı mutluluğu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaştı.

"İREM KIZIMIZIN BAŞARILARI HEPİMİZİ MEMNUN ETTİ"

İrem Vardı'nın ailesiyle birlikte kendisini ziyaret etmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hafize Özal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi Bölümünde okuyan, geride kalan eğitim öğretim yılı içerisindeki stajını Yazı İşleri Müdürlüğümüzde yapan İrem Vardı kızımızın hem derslerindeki başarısı hem de hiç aksatmadan yaptığı stajındaki üstün başarısı hepimizi gururlandırmıştır. İrem'in mesai arkadaşlarıyla uyumu, çalışma isteği ve kurduğu iletişim gerçekten çok iyiydi, biz kendisini çok seviyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılını takdirname ile tamamlayan kızımızın bu başarısı ailesini olduğu kadar bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. İrem Vardı'ya bu nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve eğitim hayatında başarılar diliyorum. Bizler her zaman bu kardeşimizin yanında olacağız, her hangi bir ihtiyacında bize rahatlıkla ulaşabilir, bizde ne gerekiyorsa yaparız" diye konuştu.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM, İYİKİ VARSINIZ"

Yeşilyurt Belediyesinde staj yapmaktan çok büyük keyf aldığını söyleyen İrem Vardı ise, "Başkanımız benim burada staj yapmamı sağladı, kendisine ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum. Okulda takdirname aldım, bu sevincimi Başkanımla paylaşmak istedim, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretin sonunda İrem Vardı'ya özel hediyeler takdim etti.