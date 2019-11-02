Son Dakika Haberleri: İrem Yaman, altın madalyasını aldı
Son Dakika Spor İrem Yaman, altın madalyasını aldı

İrem Yaman, altın madalyasını aldı

7 saat önce

İtalya'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkan milli sporcu İrem Yaman, altın madalyasını aldı.

İrem Yaman, altın madalyasını aldı, System.String[]

İtalya'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkan milli sporcu İrem Yaman, altın madalyasını aldı.

Bari kentinde süren şampiyonada kadınlar 57 kilo finalinde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9 mağlup eden milli tekvandocuya, düzenlenen törenle altın madalyası takdim edildi.

İrem Yaman, madalya töreninde İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada asker selamı verdi.

Öte yandan Türk Milli Takımı, şampiyonanın ilk 2 gününde 2 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya kazanmıştı.

Şampiyonanın son gününde yarın kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ile +67 kiloda Nafia Kuş ve erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 06:29:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İrem Yaman, altın madalyasını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]