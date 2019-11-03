İrem Yaman, altın madalyasını aldı, asker selamını çaktı

Bari kentinde süren şampiyonada kadınlar 57 kilo finalinde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9 mağlup eden milli tekvandocuya, düzenlenen törenle altın madalyası takdim edildi.



İrem Yaman, madalya töreninde İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada asker selamı verdi.



Öte yandan Türk Milli Takımı, şampiyonanın ilk 2 gününde 2 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya kazanmıştı.



Şampiyonanın son gününde yarın kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ile 67 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.