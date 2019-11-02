Son Dakika Haberleri: İrem Yaman'dan altın madalya
Son Dakika Spor İrem Yaman'dan altın madalya

İrem Yaman'dan altın madalya

7 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı.

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Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı.


Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalya kazandı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:17 
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