Son Dakika Haberleri: İrem Yaman'dan Bir Altın Madalya Daha

İrem Yaman'dan Bir Altın Madalya Daha

17 dakika önce

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Amerika Açık Turnuvası'nın ikinci gününde 1'i altın 4 madalya daha kazanmayı başardı.

İrem Yaman'dan Bir Altın Madalya Daha, System.String[]
Türkiye Tekvando Milli Takımı, Amerika Açık Turnuvası'nın ikinci gününde 1'i altın 4 madalya daha kazanmayı başardı. Las Vegas kentinde 80'in üzerinde ülkeden 2 bin 500 civarında sporcunun mücadele ettiği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 20 puan veren Amerika Açık Tekvando turnuvasının ikinci ve son gününde Türkiye adına 5 sporcu mücadele etti. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman altın madalya kazanırken, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş bronz madalya elde etti.

Turnuvanın ilk gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazanmıştı. Türkiye, böylelikle organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda başarılı bir turnuvayı geride bırakan Türkiye Tekvando Milli Takımı'nda teknik direktör Ali Şahin 'En İyi Koç', milli tekvandocu Hakan Reçber ise 'En Teknik Sporcu' ödüllerinin sahibi oldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:35 

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