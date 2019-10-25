İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda

Karşılaşmanın 2. raundunu, iyi mücadele eden İrem Yaman 12-9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı "altın vuruşa" taşıdı.

Ankara İsmet Iraz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken maçın ilk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını "altın vuruşla" İrem Yaman kazandı.

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