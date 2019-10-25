Son Dakika Haberleri: İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş"
Son Dakika Spor İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda 'altın vuruş'

İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş"

1 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonunun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını "altın vuruşla" İrem Yaman kazandı.

İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda

Türkiye Tekvando Federasyonunun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını "altın vuruşla" İrem Yaman kazandı.

Ankara İsmet Iraz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken maçın ilk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 2. raundunu, iyi mücadele eden İrem Yaman 12-9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı "altın vuruşa" taşıdı.

Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.

Şampiyona 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak.

Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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