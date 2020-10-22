İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor - Son Dakika

İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor

22.10.2020 09:17
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor, System.String[]

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yer alan ve bölgenin en büyük höyüğü olarak bilinen İremir Höyüğü'nde yapılan kurtarma kazısında Erken Tunç Çağı'ndaki erken Transkafkasya kültürüne ait mimari izler bulundu.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yer alan ve bölgenin en büyük höyüğü olarak bilinen İremir Höyüğü'nde yapılan kurtarma kazısında Erken Tunç Çağı'ndaki erken Transkafkasya kültürüne ait mimari izler bulundu. 5 bin yıl öncesine ait yaşam izlerinin tespit edildiği höyükten elde edilen buluntular, laboratuvarda incelemeye alındı.

Gürpınar ilçesinin Otbiçer Mahallesi'ndeki İremir Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Van Müzesi Müdürü Erol Uslu başkanlığında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanifi Biber'in danışmanlığında 21 Eylül'de kazı başlatıldı. Daha önce yüzey araştırmaları yapılan höyükte kaçak kazılar yapılması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün izniyle başlatılan kazıda antropolog, arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan 15 kişilik ekip görev aldı. 7 Ekim gününe kadar yapılan kurtarma kazılarında Erken Tunç Çağı'na ait yaşam alanı ortaya çıkarıldı.

TUNÇ ÇAĞI'NA AİT MİMARİ İZLERE RASTLANDIDoç. Dr. Hanifi Biber, kurtarma kazılarını tamamladıklarını ve şu anda laboratuvar çalışmalarının başladığını söyledi. İremir Höyüğü'nün tarihin farklı dönemlerine sahne olmuş bir yer olduğunu belirten Biber, "Daha önce yaptığımız yüzey araştırmalarımızda elde ettiğimiz çanak çömlekler ile burada farklı dönemlerin olduğunu tespit etmiştik. Define çukurlarında görülen kesitlerden de burada uzun bir yaşamın var olduğu anlaşılıyordu. Biz öncelikli olarak temizlikle başlattık çalışmalarımızı. Define çukurlarından bir tanesi çok büyük ölçekteydi onu temizledik. Devamında da iki aşmada arkeolojik çalışmalarımızı yürüttük. Daha önce kesitte gördüğümüz yapı katlarından ne kadarını görebiliriz diye çalışmalar başlattık. Özellikle yüzeyin hemen üzerinde, arazinin eğiminden dolayı yıkılmış duvar izlerini, taşlarını tespit ettik. Onlardan bir bölümünü temizleyip alt tabakalara indiğimizde de Erken Tunç Çağı'nda yaşanmış olan erken Transkafkasya kültürüne ait mimari izlere rastladık. Yaklaşık olarak günümüzden 5 bin yıl öncesine ait bir dönemden söz ediyoruz" dedi.'ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞACAĞIZ'İremir Höyüğü'nün bölge için çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Biber, "İremir Höyüğü oldukça büyük ve yüksek bir höyük. Dolayısıyla da burada dönemin bütün özelliklerini mimarisinden sanatına, sosyo ekonomik yapısına kadar pek çok önemli bilgilere ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu açıdan İremir Höyüğü, bölgede bulunan höyüklerden ve kazılarından farklılık arz ediyor" diye konuştu.5 BIN YILLIK TARİH İNCELENİYORLaboratuvar çalışmalarının 7 kişilik ekiple yapıldığını anlatan Doç. Dr. Biber, "Arazi çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, müze müdürlüğümüz ile birlikte kazıda ele geçmiş olan buluntuların laboratuvar çalışmalarına başladık. Kazılar esnasında ele geçen çanak çömlek ve küçük buluntuların temizliği, yapılabilecekse tümleme çalışmaları üzerinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çizimlerini yapıyor. Daha sonra da müzenin envanterine kaydediliyor. Burada yaptığımız çalışmalarda özellikle ele geçirilen buluntuların dönemleme tarihlendirme çalışmaları da yapılıyor" dedi.

İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor
İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor

Gürpınar, Eylül, Yyü, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı İngiliz The Guardian: Amerikalı gençler plazmalarını satmak için bilerek koronavirüse yakalanıyor ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım "Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi Suarez'in oynadığı takımlar, son 2 maçta Bayern Münih'ten 12 gol yedi         
09:05
Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Batı Akdeniz'de sağanak yağış uyarısı         
08:30
Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulan adam: Azrail ile karşı karşıya geldim         
08:17
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı Başını taşla ezip öldürdüğü komşusunun cesedini metrelerce yükseklikten aşağıya attı         
03:31
Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi Atletico Madrid, 728 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol yedi         
23:54
Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil         
22:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 09:32:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İremir Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine ait yaşam izleri inceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei