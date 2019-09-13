İremsu Kocaoğlan'dan yokluklar içerisinde gelen anlamlı birincilik

7-8 Eylül tarihleri arasında Biathle-Triathle kulüpler arası Türkiye Şampiyonası'nda İremsu Kocaoğlan Triathle branşında (Koşu-Atış-Yüzme) branşında Türkiye 1.'si oldu.



Kocaoğlan, bu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor branşında kullanılan lazerli silahının arızalı olmasına rağmen aldığı başarıyla büyük alkış aldı.



Milli Takım Antrenörü aynı zamanda Pelit Yüzme Spor Kulübü Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, sporcularının önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.



Pelit, "Bu süreç uzun soluklu bir süreç. Hedefimiz temeli sağlam oturtarak gitmek. Bu sporcumuzun olimpiyatlara gitmesi ilerleyen süreçte olacak inşallah. Aldığımız 1.'lik için çok çalıştık, bundan sonra da önemli olan bunu devam ettirmek. İki ayaklı yarışmaydı bu. Biri İstanbul şimdi ise Kuşadası'nda yapıldı. Bu sonuçla sporcumuz milli takım geliştirme kampına gitmeye hak kazandı. Sporcumu tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



"Silahım arızalı, yeni bir lazerli silah almak istiyorum"



Birinci olan İremsu Kocaoğlan ise yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek, "Daha çok çalışıp ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Hedefim modern pentatlon kombinasyonda dünya rekoru kıran İlke Özyüksel gibi olmak ve onun rekorunu kırmak. Buradan devlet büyüklerimizden bana sponsor bulmalarını istiyorum. Silahım arızalı, yeni bir lazerli silah almak istiyorum. Çok pahalı olduğu için ailem karşılayamıyor. Umarım buradan sesimi duyarlar. Rüstem hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA