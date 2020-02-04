İremsu'nun depremzelere yazdığı not duygulandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İremsu'nun depremzelere yazdığı not duygulandırdı - Son Dakika

İremsu'nun depremzelere yazdığı not duygulandırdı

6 saat önce

BARTIN'da, lise öğrencisi İremsu Günsever (15), Elazığ'daki deprezedeler için ailesiyle birlikte gönderdiği yardım kolisine 10 TL harçlığı ile birlikte bir not koydu.

İremsu'nun depremzelere yazdığı not duygulandırdı, System.String[]
BARTIN'da, lise öğrencisi İremsu Günsever (15), Elazığ'daki deprezedeler için ailesiyle birlikte gönderdiği yardım kolisine 10 TL harçlığı ile birlikte bir not koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencinin yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaşırken, İremsu Günsever ise notu empati kurarak yazdığını söyledi.

Bartın Şerife Bacı Anadolu Meslek Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi İremsu Günsever, 27 Ocak tarihinde ailesiyle hazırladığı yardım kolilerinin arasına yazdığı notla birlikte 10 lira harçlığını koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. İremsu Günsever notunda, "Sevgili kardeşlerim, merhaba. Ben İremsu. Bu kötü olayı yaşadığınız için çok üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın. Devletimiz, milletimiz, polisimiz, jandarmalarımız, AFAD'larımız, UMKE'lerimiz, Kızılay'ımız, ellerinden gelen en iyi şekilde yapıyorlar. Okul harçlığımdan size 10 lira yolluyorum. Yetmeyeceğini biliyorum ama az olsa da bir ihtiyacınızı görür. İnşallah yazdığım mektubu okursunuz. Bartın'dan sizler için dua ediyoruz. Allah'a emanet olun" ifadelerini yazdı. İremsu'nun, bu yardımına kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.

İremsu Günsever yaptığı açıklamada, "O anda bizim başımıza gelebilir diye empati kurdum. O yüzden o notu yazdım. Aslında miktar da önemli değil onların bir ihtiyacını karşılasa yeter. Birinin çocuğu olur ona bez alabilir. Notu yazdıktan sonra İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hesabından seni paylaştı diye bana ablam haber verdi. Ben de baktım çok duygulandım. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da çok teşekkür ederim" dedi.


- Bartın
Elazığ, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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