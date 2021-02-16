İren Elçisoy kimdir? Dünyaca ünlü Türk Mimar İren Elçisoy'un gençlere tavsiyeleri! İren Elçisoy'un projeleri ve başarıları! - Son Dakika

Merak edilen isimler arasında İren Elçisoy geliyor. "Yaşam dizayn ediyoruz" sloganı ile dünyaca ünlü Türk Mimar İren Elçisoy kimdir, nereli? İren Elçisoy'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

KENDİ TARZINI OLUŞTURMAYI BAŞARABİLMİŞ, FARKLI DÜŞÜNEN VE DÜNYA LİSTELERİNDE ADI GEÇEN BİR TÜRK MİMAR; İREN ELÇİSOY

Linkedin adlı sitede dünyadaki en iyi freelancer mimarlar sıralamasında ikinci olan İren Elçisoy, iki milyar dolara mal edilen Baku Flame Towers'ın mimari projesinde imzası olan ülkemizin medar-ı iftiharı mimarlarından.

Fakülteyi bitirdikten sonra mimari projelendirme ve sahanın her alanında aktif olarak çalışan, şantiye tecrübesi edinen ve Baku Flame Towers'ın mimari avan projesini bir haftada çizen ve çalıştığı holdingin tüm çalışma sistemlerini kendi oluşturduğu çalışma sistemleriyle değiştirip, gösterdiği performans, kazandırdığı ciddi zaman toleransı ve projeye kattığı kaliteden dolayı ''genius'' (dahi) lakabıyla anılan Elçisoy, çizimleri ve oluşturduğu yenilikçi çözümlerle, adından söz ettirmeyi başarıyor.

16 yıllık meslek hayatı boyunca büyük ölçekli, çok fonksiyonlu ve prestijli ulusal-uluslararası projelerde tasarım ve yönetim deneyimine sahip olan başarılı mimar, 2021 yılında mevcut deneyimleriyle ülkemizde İren Elçisoy Mimarlık'ı kurdu.

İren Elçisoy Mimarlık'ın sloganı ise ''Yaşam dizayn ediyoruz.'' Çünkü mimarlığın sadece yapı formu tasarlamak değil; var olmak ve var etmek bağlamında yaşam tasarlamak olduğunu belirtiyor Elçisoy.

MİMAR OLMAK İSTEYEN GENÇLERE TAVSİYELER

Aylar sonra üniversite sınavına girecek olan gençlerin neden mimariyi tercih etmesi gerektiğini sorduğumuzda ise bize şu cevabı veriyor; ''İçinde yaşadığımız düzenin sonucu olarak kişiler, yaşam döngüsünde kendileriyle ilgili en büyük kararları, en tecrübesiz olduğu zamanlarda almak zorunda. Böylelikle; alınan kararların sonuçları olgunluk döneminde tecrübe edilirken, büyük mutsuzluklara veya pişmanlıklara sebebiyet verebilmesi de pek olası oluyor. Bu yüzden "Mimar olmalı mıyım?" diye soran gençlerimize özellikle belirtmek isterim ki; mimar olmak için, mimarların ne iş yaptığını iyi anlamamız gerekir. Mimar ne iş yapar sorusuna verilen genel cevap; "Binalar tasarlar." Şeklindedir. Aslında evet; mimarlar binalar tasarlar. Ancak bu mimarlığın amacı değil sonucudur. Mimarın asıl görevi, insanı, toplumu ve doğayı göz önünde tutarak, beliren ihtiyaçlara, kendi oluşturduğu vizyon çerçevesinde ışık tutmaktır. "Yaşam" tasarlamaktır, "Gelecek" tasarlamaktır. Bu bağlamda mimarın her daim daha ileriyi görebiliyor olması, gözlemleyici, sorgulayıcı yapıda olması, birçok veriyi bir anda sentezleyip gruplandırabiliyorken, üç boyutlu düşünebilmesi ve doğuştan "Estetik" algısının gelişmiş olması gerekir. Bu özelliklere sahipseniz ve bu yönde çalışmalar size zevk veriyorsa iyi bir mimar olabilirsiniz. Güzel resim yapmak gibi el becerisine sahip olmak ise şart değildir.Sadece el beceriniz var diye veya unvan için mimar olmak istiyorken, diğer gerekli özelliklere sahip değilseniz mimar olmayın. Çünkü ilerleyen dönemlerde,geliştiremediğiniz diğer eşsiz özelliklerinizi keşfettiğinizde, pişman olabilirsiniz. Unutmayın, herkesin ışığının daha çok parlayacağı bir alan vardır…''

Ülkemizde halen meslek tanımının tam olarak bilinmediği, lüks bir deneyim gibi algılanan ancak dünya çapında üstün yetenekler gerektiren bir sanata dönüşen mimaride böylesi değerlerimizin adını daha çok duyabilmek dileğiyle…