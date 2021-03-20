İrfan Buz: "1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" - Son Dakika

İrfan Buz: "1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

20.03.2021 19:16
İrfan Buz:

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep FK karşısında iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "1 puanı hak etiğimizi düşünüyorum" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep FK karşısında iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "1 puanı hak etiğimizi düşünüyorum" dedi.

Gaziantepspor FK ile 2-2 beraber kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktörü İrfan Buz karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gaziantep müsabakasının kendileri açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Buz, "Geriye baktığımızda 9 müsabakayı kazanamayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Kendi sahamızda mutlak kazanmak, 3 puanı almak istedik. Hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarda eksikleri gidermek istedik" dedi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iyi mücadele edemediklerini kaydeden Buz, "Duran toptan çok basit ve dikkatsizlikten dolayı geriye düştük. Zaten takımın öz güven açısından sıkıntısı var, 1-0 geriye düştük, geri dönmek istedik. İlk yarı mücadele açısından dengeyi kurmaya çalışırken penaltı pozisyonu ile 1-1 ile devre arasına girdik" ifadelerine yer verdi.

Dışarıdan gözlemlediği kadarıyla merkez orta sahada eksiklerinin bulunduğunu da aktaran Buz, "İkinci yarıda hamlemizi yaptık oyun anlamında da üstünlüğü elimize geçirdik. Yine bir penaltı ile 70'inci dakikada geri düşüyorsunuz. Futbolun içinde çok farklı bir yere gider bu tür pozisyonlar, sonra Hadebe de kırmızı kart gördü. Neyse 2-2'yi yakaladık. Mücadele anlamında takımımız coşkuyu sahada çok mücadele ettiler, puanı hak ettiğimiz düşünüyorum" dedi.

İki taraf açısından da önemli bir müsabaka olduğunu da kaydeden Buz, "Bu durumda olan takımlarda hakem seçiminde dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Her iki takımın da hedefi var" dedi. Milli maç arasında takımda gördükleri eksikleri giderme açısından çalışma yapacaklarını da belirten Buz, elbirliği ile kötü gidişata dur diyerek iyi yerlere gelmek istediklerinin altını çizdi. - MALATYA

İrfan Buz: 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum

Yeni Malatyaspor, Gaziantepspor, Gaziantep, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: '1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum' - Son Dakika Spor


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