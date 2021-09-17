İrfan Buz: "Bize yakışmayan goller yedik"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fatih Karagümrük karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak kendilerine yakışmayan goller yediklerini belirterek bireysel hataların önüne geçmek için çalışacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşan Yeni Malatyaspor, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 4-3 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, karşılaşmaya oldukça istekli ve coşkulu başladıklarını belirterek, "Bizim lehimize giden müsabaka gollerimize baktığımızda güzel goller attık, tesadüfü goller değildi, iyi başladık maça" dedi.

Yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını söyleyen Buz, "Adem'in pozisyonunda öne geçseydik eğer daha farklı olacaktı. Penaltı pozisyonu kırılma anıydı. Oyuncularımız burada gerçekten mücadele etti ancak yediğimiz gollerde, bize yakışmayan golleri yedik. Bugün savunma anlamında farklı bir sistemle oynadık, bireysel hatalardan gol yediğimiz için mağlup olduk, buda bizi üzüyor" ifadelerine yer verdi.

Futbolda bunların yaşandığına dikkat çeken Buz, "Senaryo kırmızı karttan sonra Karagümrük lehine geçti, ancak bu müsabakadan dersler çıkarmamız, bireysel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Salı günü içeride oynayacağımız Sivasspor maçına yarından itibaren hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA