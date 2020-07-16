İrfan Buz: Bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacağız - Son Dakika

İrfan Buz: Bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacağız

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Hatayspor'a konuk olacak.

Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Hatayspor'a konuk olacak. Zorlu randevu için hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursa temsilcisinde, teknik direktör İrfan Buz açıklamalarda bulundu.

Ekol Göz Menemenspor mücadelesini değerlendiren deneyimli teknik adam, kaçan pozisyonları mazeret olarak görmediklerini dile getirdi. Buz, "Her şeyden önce, ne olursa olsun Ekol Göz Menemenspor'u evimizde yenerek devam etmek istiyorduk. Yediğimiz goller Bursaspor'a yakışmadı. Yediğimiz ilk golümüzde, yanlış duruş var, bunu analiz ettik. İki tane yüzde 100 penaltı ile öne geçtik. İkinci yarının hemen başında golü yedik, futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Rakibin de pozisyonları oluştu ama bizim yaptığımız hatalardan. Sonlara doğru 6-7 tane ofansif oyuncu ile oynadık. Tabii ki kazanmak istedik, bizim hatamız" dedi.

PLAY-OFF MAÇLARI, LİG MAÇLARINDAN ÇOK FARKLI

Ligin son haftasında oynanacak Hatayspor maçın da çok önemli olduğunu belirten Buz, "En iyi şekilde Bursaspor'u temsil edeceğiz. 3 puan için gideceğiz. Kadrodaki arkadaşlarıma güveniyorum. Onun akabinde sonuçlara bakacağız. Sonuçlar istediğimiz gibi olmazsa Play-Off'a hazırlanacağız. Play-Off, aynı zamanda final maçları. Lig maçlarından çok farklı. Bu yüzden çok farklı hazırlanıp, Bursaspor'un gerçek kimliğini göstererek bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacağız. Buna da inanıyorum" diye konuştu.

ÇİZGİYİ İHLAL ETMİŞİMDİR, ETMEMEM GEREKİYORDU

Ekol Göz Menemenspor maçında Bahattin Şimşek tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Teknik Direktör İrfan Buz, oyundan atılmasıyla ilgili de açıklık getirdi. Penaltı pozisyonunun dışarıda olduğunu vurgulayan Buz, "Pozisyon dışarıdaydı, net görmüştük. VAR sistemi yoktu. Pozisyonda sadece yan hakeme bunu söyledim. Çizginin üzerine çıktığım için hakem de, 'Bunun için kırmızı kart vermek zorundayım' dedi. Ben de çıktım yukarıya. Takımım için mücadele etmek durumundayım. Her şeyi de kabul etmek durumunda değiliz. Bursaspor için her şeyimi ortaya koyarım, hiçbir zaman küfür etmem. İhlal etmişimdir, ihlal etmemem gerekiyordu. Bizim de bir mücadelemiz var, ne olursa olsun son maça iyi hazırlanıp, Play-Off'ta yolumuza devam edersek taraftarımız hazır vaziyette takım görecekler" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, İrfan Buz, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: Bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacağız - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:20:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İrfan Buz: Bütün yılın mücadelesini sahaya yansıtacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]