İrfan Buz: "Final niteliğindeki maçı kazandık"

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Bugün berabere kalsaydık dahi çok büyük sıkıntılar olacaktı. Final niteliğindeki maçı kazandık" diye konuştu.



TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında Adanaspor ile karşılaşan Bursaspor, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından yeni göreve gelen ve takımın başında ilk maçına çıkan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galibiyetin çok önemli olduğuna vurgu yapan Buz, "Bursaspor camiası için çok önemli bir maçtı. Bugün berabere kalsaydık dahi çok büyük sıkıntılar olacaktı. Final niteliğindeki maçı kazandık. Takımımızı tebrik ediyorum. İsteklilerdi ama kolay bir maç değil. İstenilen sonuçlar gelmeyince özgüven kaybı oluyor. Çok çalışmamız lazım. İkinci golü bulsaydık daha farklı kazanırdık. Adanaspor için de olmazsa olmaz bir maçtı. Kolay değildi onlar için de. Bugün en önemlisi kazanmaktı, takımı tebrik ediyorum. Müsabaka müsabaka gitmek zorundayız" dedi. - BURSA