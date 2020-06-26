İrfan Buz: "Final niteliğindeki maçı kazandık" - Son Dakika

İrfan Buz: "Final niteliğindeki maçı kazandık"

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Bugün berabere kalsaydık dahi çok büyük sıkıntılar olacaktı.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Bugün berabere kalsaydık dahi çok büyük sıkıntılar olacaktı. Final niteliğindeki maçı kazandık" diye konuştu.


TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında Adanaspor ile karşılaşan Bursaspor, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından yeni göreve gelen ve takımın başında ilk maçına çıkan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Galibiyetin çok önemli olduğuna vurgu yapan Buz, "Bursaspor camiası için çok önemli bir maçtı. Bugün berabere kalsaydık dahi çok büyük sıkıntılar olacaktı. Final niteliğindeki maçı kazandık. Takımımızı tebrik ediyorum. İsteklilerdi ama kolay bir maç değil. İstenilen sonuçlar gelmeyince özgüven kaybı oluyor. Çok çalışmamız lazım. İkinci golü bulsaydık daha farklı kazanırdık. Adanaspor için de olmazsa olmaz bir maçtı. Kolay değildi onlar için de. Bugün en önemlisi kazanmaktı, takımı tebrik ediyorum. Müsabaka müsabaka gitmek zorundayız" dedi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: 'Final niteliğindeki maçı kazandık' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:38 Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 05:38:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İrfan Buz: "Final niteliğindeki maçı kazandık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]