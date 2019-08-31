İrfan Buz: "Gümüşhane'ye 3 puan için gidiyoruz"

TFF 2. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, Gümüşhanespor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.



Samsunspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri, 5'e 2 ve şut çalışmasının ardından son buldu. Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden İrfan Buz, galibiyet için Gümüşhane'ye gideceklerini söyledi.



"Gümüşhane'ye 3 puan için gidiyoruz"



Hedeflerinin lige 3 puanla başlamak olduğunu vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Ciddi bir müsabakaya çıkacağız. İlk resmi maçımız olacak. Uzun bir hazırlık döneminden sonra oynadığınız ilk müsabakalar önemlidir. Lig maçı diğer maçlara göre çok farklıdır. Ondan dolayı hepimiz bu müsabakayı iple çekiyoruz. Aşağı yukarı nerede olduğumuzu da göreceğiz. Bizim hedefimiz net. Gümüşhane'ye 3 puan için gidiyoruz. Rakibimizi ne olursa olsun ciddiye alıyoruz. Her rakibi de ciddiye alıp, saygılı bir şekilde müsabakalara çıkacağız. Bunu futbolcular da biliyor. Saygı göstereceksiniz ki saygı göreceksiniz. Maça iyi hazırlandık, 3 puan için gidiyoruz" dedi.



"Önemli olan fiziki şartlar değil, sahada ne oynadığımız"



Zorlu coğrafi koşullar ve fiziki şartların sahada futbolu etkilemeyeceğini belirten Buz, şunları söyledi:



"Fiziki şartlara kendimizi adapte edeceğiz. Futbolcu kardeşlerimiz geçen sene de bunu yaşadı. Fiziki şartlar konusunda her koşula hazırlıklı olmamız gerekiyor. Onlara değil de sahada ne yapacağız ona bakmamız gerekiyor. Çok büyük bir camiamız ve taraftarımız var. Her zaman bizim yanımızda olacaklar. Taraftarlar bizim itici gücümüz olacak. Taraftarlarımız da bize güvensinler. Elinde sonunda Allah'ın izniyle bu ligden çıkmak istiyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum."



Samsunspor ile Gümüşhanespor arasında yarın saat 16.00'da Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Gürel Uzuner yönetecek. - SAMSUN