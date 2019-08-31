Son Dakika Haberleri: İrfan Buz: "Gümüşhane'ye 3 puan için gidiyoruz"
Son Dakika Spor Haber

İrfan Buz: "Gümüşhane'ye 3 puan için gidiyoruz"

3 saat önce

TFF 2. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, Gümüşhanespor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

İrfan Buz:

TFF 2. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, Gümüşhanespor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.


Samsunspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gümüşhanespor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri, 5'e 2 ve şut çalışmasının ardından son buldu. Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden İrfan Buz, galibiyet için Gümüşhane'ye gideceklerini söyledi.


"Gümüşhane'ye 3 puan için gidiyoruz"


Hedeflerinin lige 3 puanla başlamak olduğunu vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Ciddi bir müsabakaya çıkacağız. İlk resmi maçımız olacak. Uzun bir hazırlık döneminden sonra oynadığınız ilk müsabakalar önemlidir. Lig maçı diğer maçlara göre çok farklıdır. Ondan dolayı hepimiz bu müsabakayı iple çekiyoruz. Aşağı yukarı nerede olduğumuzu da göreceğiz. Bizim hedefimiz net. Gümüşhane'ye 3 puan için gidiyoruz. Rakibimizi ne olursa olsun ciddiye alıyoruz. Her rakibi de ciddiye alıp, saygılı bir şekilde müsabakalara çıkacağız. Bunu futbolcular da biliyor. Saygı göstereceksiniz ki saygı göreceksiniz. Maça iyi hazırlandık, 3 puan için gidiyoruz" dedi.


"Önemli olan fiziki şartlar değil, sahada ne oynadığımız"


Zorlu coğrafi koşullar ve fiziki şartların sahada futbolu etkilemeyeceğini belirten Buz, şunları söyledi:


"Fiziki şartlara kendimizi adapte edeceğiz. Futbolcu kardeşlerimiz geçen sene de bunu yaşadı. Fiziki şartlar konusunda her koşula hazırlıklı olmamız gerekiyor. Onlara değil de sahada ne yapacağız ona bakmamız gerekiyor. Çok büyük bir camiamız ve taraftarımız var. Her zaman bizim yanımızda olacaklar. Taraftarlar bizim itici gücümüz olacak. Taraftarlarımız da bize güvensinler. Elinde sonunda Allah'ın izniyle bu ligden çıkmak istiyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum."


Samsunspor ile Gümüşhanespor arasında yarın saat 16.00'da Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Gürel Uzuner yönetecek. - SAMSUN

Gümüşhanespor, Samsunspor, Gümüşhane, İrfan Buz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Başakşehirli oyuncu Mossoro ile anlaştı
Emre Mor gördüğü kırmızı kart için özür diledi Beşiktaş, Muhammed Elneny transferini açıkladı Menemenspor'dan sürpriz Webo hamlesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:11:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İrfan Buz: "Gümüşhane'ye 3 puan için gidiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]