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İrfan Buz: "Her şeyimizi ortaya koyacağız" - Son Dakika

İrfan Buz: "Her şeyimizi ortaya koyacağız"

10.09.2021 00:57
İrfan Buz:

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından bu hafta deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından bu hafta deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz, "Geçen sene son maça kadar her şeyimizi ortaya koyduysak bu müsabakada da her şeyimizi ortaya koyacağız" diyerek puan almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş karşısında ellerinden gelen tüm gayreti göstererek puan almak istediklerini belirtti.

Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu ifade eden Buz, siyah-beyazlılara oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılar diledi. Beşiktaş deplasmanına analizlerini yaparak gideceklerini ve orada bütün mücadelelerini ortaya koyacaklarını ifade eden Buz, "Geçen sene son maça kadar her şeyimizi ortaya koyduysak bu müsabakada da her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah Malatyaspor sevenlere layık bir oyunla oradan puan ve puanlarla iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

Geride kalan transfer dönemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, iyi bir transfer süreci geçirdiklerini dile getirdi. Takımı yenilediklerini kaydeden Buz, "12 oyuncu gitti. Takımı gençleştirdik. Yeni bir yapılanma, dinamik bir takım olmak istiyoruz. Titiz bir çalışma ile aldığımız transferlerin teknik direktör olarak altına imzamı atıyorum. Yönetim ile de birlikte güzel bir transfer politikası sürdürdük" diye konuştu.

Ligin ilk 3 haftasında 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldıklarını anımsatan Buz, "Gittikçe gelişmek istiyoruz. İki müsabaka kazandık. Devam etmek istiyoruz, tabi ki eksik var, oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Dinamik bir takımız, günümüz futboluna ayak uydurmak istiyoruz, gelişimi sağlamak istiyoruz" dedi.

Milli takımın son olarak Hollanda karşısında farklı bir mağlubiyet alması ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in eleştirilmesini de değerlendiren Buz, "Biz her zaman futbolcuların üzerine gittiğimiz için oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Tabi ki seçim çok önemli burada, doğru oyuncu seçimi aynı zamanda çok önemli. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. 5 tane ligde oynayan oyunculara sahibiz, bu jenerasyon çok önemli. Şenol Hoca'yı da yerle bir ediyorlar. Bu hocamızla birlikte biz dünya 3'üncüsü olduk. Bazen futbolda bu dönemler olabilir. Milli takım üzerinde muhalefet anlamında değil de üretkenlik anlamında baskıyı da almak ve onları sahiplenmemiz gerekiyor. İyi günde sahiplenmek çok kolay, kötü günde milli takıma, futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Genç veya yaşlı oyuncu ayrımı yerine iyi oynayan oyuncu seçimi olması gerektiğini de ifade eden Buz, "Mesela takım kaptanımız var, geçen sezon 17 gol atmış form grafiği çok yüksek. O da milli takımda oynayabilir, burada yaşa değil performansa bakılması gerekiyor. Milli olayın milli davası olması lazım, bu konuda duyarlı olmamız lazım" dedi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, İrfan Buz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: 'Her şeyimizi ortaya koyacağız' - Son Dakika Spor


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