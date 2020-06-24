İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.

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Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Buz, Bursaspor ile ilk idmanına çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, gerçekleşen idman ısınma koşuları ile başlarken, ardından pas-press çalışıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.


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İbrahim Üzülmez, Bursaspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor
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