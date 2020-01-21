İrfan Buz: "Kasımpaşa ile görüşmedim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İrfan Buz: 'Kasımpaşa ile görüşmedim' - Son Dakika

İrfan Buz: "Kasımpaşa ile görüşmedim"

6 saat önce

İsmi Kasımpaşa ile anılan Teknik Direktör İrfan Buz, lacivert-beyazlı kulüple herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

İrfan Buz:

İsmi Kasımpaşa ile anılan Teknik Direktör İrfan Buz, lacivert-beyazlı kulüple herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı Kasımpaşa ile anılan İrfan Buz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, lacivert-beyazlı kulüpten bir teklif almadığını belirterek, "Şu anda bir görüşme olmadı. Kasımpaşa önemli bir kulüp, buralarda olmaması gerekiyor. Kadroya da gelen takviyeler var. Teklif gelirse görüşürüz" ifadelerini kullandı.

(Bora Akyol/İHA)

İhlas Haber Ajansı, İrfan Buz, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sekidika için çarpıcı yorum: "Onyekuru ve Rodrigues'ten daha iyi"
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İrfan Buz: "Kasımpaşa ile görüşmedim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]