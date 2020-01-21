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İrfan Buz: "Kasımpaşa ile şu anda bir görüşme olmadı"
7 saat önce
Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı Kasımpaşa ile anılan İrfan Buz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı Kasımpaşa ile anılan İrfan Buz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Deneyimli çalıştırıcı, lacivert-beyazlı kulüpten bir teklif almadığını belirterek, "Şu anda bir görüşme olmadı. Kasımpaşa önemli bir kulüp, buralarda olmaması gerekiyor. Kadroya da gelen takviyeler var. Teklif gelirse görüşürüz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:52
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