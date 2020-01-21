İrfan Buz: "Kasımpaşa ile şu anda bir görüşme olmadı" - Son Dakika
Son Dakika Spor İrfan Buz: 'Kasımpaşa ile şu anda bir görüşme olmadı' - Son Dakika Spor

İrfan Buz: "Kasımpaşa ile şu anda bir görüşme olmadı"

7 saat önce

Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı Kasımpaşa ile anılan İrfan Buz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

İrfan Buz:

Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı Kasımpaşa ile anılan İrfan Buz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.


Deneyimli çalıştırıcı, lacivert-beyazlı kulüpten bir teklif almadığını belirterek, "Şu anda bir görüşme olmadı. Kasımpaşa önemli bir kulüp, buralarda olmaması gerekiyor. Kadroya da gelen takviyeler var. Teklif gelirse görüşürüz" ifadelerini kullandı.


Kasımpaşa'dan Premier Lig'e giden Trezeguet'nin hikayesini izleyelim...


İhlas Haber Ajansı, Tayfur Havutçu, İrfan Buz, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:03:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İrfan Buz: "Kasımpaşa ile şu anda bir görüşme olmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]