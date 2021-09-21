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İrfan Buz: "Kazanmak istedik ancak mağlup olduk" - Son Dakika

İrfan Buz: "Kazanmak istedik ancak mağlup olduk"

21.09.2021 23:08
İrfan Buz:

Sivasspor karşısında 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, "Kazanmak istedik ancak 1-0 mağlup olduk" dedi.

Sivasspor karşısında 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, "Kazanmak istedik ancak 1-0 mağlup olduk" dedi.

Süper Lig'de son 3 haftadır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor'da maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, Sivasspor karşısında önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Kazanmak istedik ancak 1-0 mağlup olduk. Tabii ki üzgünüz" dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı daha üstün oynayan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Buz, "Pozisyonlarımız vardı. Genel anlamda müsabakaya bakıldığında golü atan kazanır havası vardı. Her iki tarafta mücadele etti. Bizimde direkten dönen bir topumuz var. Orada golü bulmuş olsaydık daha evvel de sanırım müsabakayı biz kazanırdık. Ancak futbolun içerisinde olan şeyler. Rakibimiz bizim duran bir topta adam paylaşımında sıkıntı yaşadığımız o zamana kadar sıkıntı yaşamadığımız pozisyonda orada maalesef 3 tane oyuncu boştu. Golü attılar ve müsabakayı kazandılar. Şimdi bizim için önemli olan hemen bir reaksiyon göstermek. Cumartesi günü Antalya'da oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp orada cevabı vermek" diye konuştu. - MALATYA

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: 'Kazanmak istedik ancak mağlup olduk' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İrfan Buz: "Kazanmak istedik ancak mağlup olduk" - Son Dakika
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