Üye Girişi
İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz - Son Dakika

İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz

05.07.2021 20:00
İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içerisinde olduklarını söyledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içerisinde olduklarını söyledi.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmandan önce teknik direktör İrfan Buz, idman sahasında oyuncuları ile toplantı yaptı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buz, küme düşmedikleri için çok mutlu olduklarını kaydederek, "Ligde kalmak bizim için çok önemliydi. Önce bir hafta Malatya'da hazırlanalım dedik. Altyapıdaki oyuncularımızı görmek için burada 1 hafta kalalım dedik ve 12 altyapı oyuncumuzu aldık. Kiralık oyuncularımızın gelmesini bekledik. Antrenmanlarımız güzel geçti. Bugün bitiriyoruz. Futbolcuların 2 günlük izni var. 8 Temmuz'da Bolu'da buluşuyoruz. Bolu'da 2 etap olacak ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.Takımdan 12 oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İrfan Buz, "Önümüzdeki yıl için sezon başı çok önemlidir. Çalışmalar ve sistem açısından temel atıyorsunuz. Yönetimimizle istişare yapacağız. Sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız. 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içerisindeyiz. Çalışmalarımız sürüyor. Transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı yurt dışına çıkmak kolay değildi. Biz son çeyrekte ligde kalma mücadelesi verdiğimiz için planlama ile ilgili de sıkıntılar olabiliyor. Bizim sunduğumuz oyuncular tartışılacak oyuncular değil. 2 tane çok önemli oyuncumuz oldu. Aabid ve Haddadi. Aabid çok önemli bir oyuncu ve üst düzey müsabaka sayısı var. Ben zaten Haddadi'yi tanıyorum. Kasımpaşa'da kısa bir dönem çalıştık. Bu oyuncuları bünyemize kattık. Bazı oyuncularla aşama kaydedildi. İmza aşamasına gelen oyuncular var. Onlarla birlikte takıma güç katacağız. Yeni Malatyaspor'a önemli oyuncuları kazandırmak istiyoruz. Ama aynı zamanda gençlerimize de önem vermek istiyoruz. Birçok genç arkadaşımızı transfer ettik. Yurt içinde olduğu için izleme fırsatımız oldu. Ben genç oyuncuları çok seviyorum. Türk futboluna çok genç oyuncu kazandırdık. Bize faydalı olacak oyuncuları çıkarmak istiyoruz. Genel anlamda ofansif bir futbol oynamak istiyoruz. Ama aynı zamanda takımımızı dengeli tutmak zorundayız. Çok iyi çalışmamız gerekiyor. Takım halinde de bunu iyi yapmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.'ADEM BÜYÜK ÖNEMLİ BİR OYUNCU'Adem Büyük'ün önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Bana göre milli takımda olması gerekiyor. Tecrübesiyle birlikte çok efektif bir oyuncu" dedi.'YABANCI KURALINI DOĞRU BULMUYORUM'

İrfan Buz, devamlı bir değişim içerisinde giden Türk futbolunun doğru bir duruş sergilemediğini savunarak, "Öz güveni olan insanlar çok fazla kararları değiştirmez. Yanlışlar doğrular olabilir ama en azından bir çizgi olur. Yabancı kuralıyla ilgili sürekli değişim yaptığınız zaman demek ki öz güvenli değiliz. Sürekli bir arayış içerisindeyiz. 5 tane önemli ligde oynayan futbolcumuz var. Çok fazla bu yabancı kuralını değiştirmekle birlikte doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Eğer istikrar yakalamak istiyorsanız çok fazla değiştirmeyeceksiniz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İrfan Buz, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: Bayram tatili 11 güne uzar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor 19:36 Son Dakika: Bayram tatili 11 güne uzar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı 18:06 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi 17:10 Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi Aşırı kilo alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki para olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki para olayı çözebilir         
19:46
La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor         
19:33
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti         
17:02
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 20:09:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İrfan Buz: 'Malatya'ya nasıl bir takım sunabiliriz' düşüncesi içindeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement