İrfan Buz: "Nasip olmadı"
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 4-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından, "2 müsabakada da çok net gol fırsatlarımız var. Nasip olmadı.
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 4-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından, "2 müsabakada da çok net gol fırsatlarımız var. Nasip olmadı. Çok çok istediler ama olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum" dedi.
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final son maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Çok önemli müsabakaya çıktığımız ikinci Play-Off ayağını maalesef 4-1 kaybettik. 4-1 sonucu bu oyunu tam olarak yansıtmıyor. Özellikle ilk devre iyi oynadık. Öne geçmiş olsaydık her şey değişirdi. Penaltı sonrası 1-0 geriye düştük ve geriye düşünce yine çok önemli gol fırsatı bulduk. Arkasına 2 oldu ve yine gol pozisyonu bulduk. Dönme fırsatımız olmuştu. 2 müsabakada da çok net gol fırsatlarımız var. Kendi stadımızda oynadığımız maçlarda da çok net gol pozisyonları bulmuştuk. Nasip olmadı. Çok çok istediler ama olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:57
Kaynak: İHA
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