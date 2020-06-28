İrfan Buz: "Tamamen Giresunspor maçına odaklandık"
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Son galibiyetin önemine değinen tecrübeli hoca, "Adanaspor maçı sonuç anlamında önemliydi. Çünkü bizim şu andaki durumumuz belli. Yüzde yüz 3 puan için çıkmak durumundayız. Aynı şekilde Giresun'a gidiyoruz. Bu maçlar bizim için puan anlamında çok önemli. Tabii ki eksiklerimizi düzeltmek durumundayız. Futbolcu kardeşlerimiz bazı taktiksel ve fiziksel eksikliklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Şimdi tamamen Giresunspor maçına odaklandık. Yüzde yüz odaklanıp, çok fazla bir şey söylemeden puanlarımızı almak zorundayız" diye konuştu.
Salı günü karşılaşacakları Giresunspor'un son maçını kaybettiğini hatırlatan Buz, "Onlar da play-off içerisinde olmak isteyecek. Onlar için de önemli maç. Biz öncelikle kendimize bakıyoruz. Bizim hedefimiz belli. Bursaspor olarak her zaman 3 puanı kovalayan takımız. Başka bir düşüncemiz olamaz. Taraftarlarımız olsa çok büyük itici güç olacaklar. Ama maalesef pandemi sürecinden geçiyoruz. Onların duaları bizim için çok önemli. İnşallah Cenab-ı Allah bizi muvaffak eyler" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:06
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