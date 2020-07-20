İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın - Son Dakika

İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Adana Demirspor maçı öncesinde taraftara seslenerek, "Bize inansınlar, futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaklar" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Adana Demirspor maçı öncesinde taraftara seslenerek, "Bize inansınlar, futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaklar" dedi.

Normal sezonun sona erdiği TFF 1'inci Lig'de, 22 Temmuz Çarşamba günü sahasında Play-Off yarı final ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör İrfan Buz açıklamalarda bulundu.

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Tüm senenin çalışmalarının ardından ilk final maçına çıkacaklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, camianın beklentilerini çok iyi bildiklerini söyledi. Futbolcularıyla da konuştuğunu anlatan Buz, "Herkesi tanıma fırsatım oldu, özellikle son maçtan sonra. Son dönemeçte kimlerin neler yapabileceğini net bir şekilde gördük. Bizim de stratejilerimiz var. Büyük Bursaspor taraftarının beklentisini karşılayacak şekilde Çarşamba günü iyi bir performansla ilk ayağı oynadıktan sonra, Adana'ya gidip finale çıkmak, sonrasında da finalde Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.

Taraftara da seslenen Buz, "Taraftarımız bizim için çok itici bir güç. Herkese bu büyük taraftar nasip olmaz, çok farklı bir durum. O yüzden onların duaları bizim için çok önemli. Bize inansınlar, futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaklar. Taraftarımızı özledik, içimiz buruk ama şunu söyleyebilirim; Süper Lig'e yükseldiğimizde, bunu gerçekleştirdiğimizde bunu kutlamak istiyoruz. Büyük Bursaspor taraftarına beklentilerini vermek istiyoruz. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette, bizler de takımımıza yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

İrfan Buz son olarak stratejik olarak doğruları yapma durumunda olduklarını vurguladı, "Hem bir taraftan oyun alanında doğruları yapıp, diğer yandan da agresif, coşkulu, baskılı ve dengeli olmanız gerekiyor. Rakibi iyi analiz edip, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Önemli olan Bursaspor'un ne yaptığı" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın - Son Dakika Spor
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