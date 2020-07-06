İrfan Buz'un Altınordu Galibiyeti Öncesi Soyunma Odası Konuşması
TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam Altınordu'yu Abdou Razack Traore'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Bursaspor, ligin bitimine iki hafta kala ilk iki iddiasını devam ettirdi. Yeşil-Beyazlıların teknik direktörü İrfan Buz ise takımını böyle motive etti.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam Altınordu'yu Abdou Razack Traore'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Bursaspor, ligin bitimine iki hafta kala ilk iki iddiasını devam ettirdi. Yeşil-Beyazlıların teknik direktörü İrfan Buz ise takımını böyle motive etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:39
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