İrfan Cam Kahveci'nin yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı

İrfan Can Kahveci'nin sakatlık haberleri Fenerbahçe'de tatları kaçırmaya başladı. Toplamda 11 milyon euro maliyetle gelen 26 yaşındaki futbolcu, bir türlü istikrarlı şekilde oynayamadı.
İrfan, Pereira döneminde tam 2 kez sakatlandı. Sivas maçına kadar yaklaşık 20 gün sahalardan uzak olan İrfan, son sakatlığıyla 2 ay daha kaçıracak.
İrfan Can Kahveci, 15 maçta 3 asist katkısı verdi, gol atamadı. Toplamda 20 maç kaçırmış oldu. İrfan Can'ın kendisine bakmadığıyla ilgili yoğun eleştiriler var.
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