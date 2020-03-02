İrfan Can 3 gole ulaştı

Başakşehir'in evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.



Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. 49 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerde takımının ikinci golünü atan İrfan Can da ligdeki gol sayısını 3'e çıkarmış oldu. Süper Lig'de 20 maçta görev alan başarılı oyuncu, diğer gollerini ise Rizespor ve Malatyaspor ağlarına kaydetmişti.



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