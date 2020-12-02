İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı - Son Dakika

İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı

02.12.2020 23:47
İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'yle 2014'te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012'de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.

(İHA)

İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Leipzig, Futbol, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı - Son Dakika


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