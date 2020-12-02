İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı - Son Dakika

İrfan Can adını Türk futbol tarihine yazdırdı
02.12.2020 23:47
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.
Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'yle 2014'te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012'de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de korona aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs etkisini 2022'nin ilk aylarına kadar sürdürebilir ABD'li yetkili itiraf etti! Fahrizade suikastının ardında İsrail var Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor