İrfan Can'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Geri döndük

Süper Lig'de 32. haftada Denizlispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Milli Takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan İrfan Can Kahveci'den sarı-lacivertlilere iyi haber geldi.

"GERİ DÖNDÜK"

25 yaşındaki futbolcu milli arada testi pozitif çıkınca karantinaya girmişti. İrfan Can Kahveci bugün takımıyla idmanlara çıktı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız orta saha paylaşımında, "Geri döndük!" ifadelerine yer verdi.