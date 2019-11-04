Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci, 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

İrfan Can Kahveci, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci, 2 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Can'ın Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.

İrfan Can'ın yapılan tetkiklerinde sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedildi. Tedavisine başlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sahaya dönüş süresinin en az 2 hafta olarak belirlendiği aktarıldı.

İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak MKE Ankaragücü müsabakasında oynayamayacak.

İrfan Can Kahveci, Başakşehir, İrfan Can, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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