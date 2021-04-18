İrfan Can Kahveci 85 gün sonra Başakşehir'de

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı sahaya 11'de çıktı. İrfan, tam 85 gün sonra tekrar Fatih Terim Stadı'na ayak bastı.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Devre arasında Medipol Başakşehir'den, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci de 85 gün sonra Fatih Terim Stadı'na sarı-lacivertli formayla döndü.

İrfan Can, en son 23 Ocak'ta turuncu-lacivertli takımın sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelede burada boy göstermişti.

25 yaşındaki futbolcu, toplamda 150 karşılaşmada turuncu-lacivertli formayı giymiş ve 19 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)