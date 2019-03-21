İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı
54 dakika önce
Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can
Kahveci, A Milli Futbol Takımı
'nın Arnavutluk
ve Moldova
maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan İrfan Can, Arnavutluk ve Moldova maçlarında forma giyemeyecek. Daha önce Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal
da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:33 Kaynak: DHA
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