Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı

İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı

54 dakika önce

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı, System.String[]


Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan İrfan Can, Arnavutluk ve Moldova maçlarında forma giyemeyecek. Daha önce Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

Moldova, Arnavutluk, İrfan Can, Spor
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