İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı
43 dakika önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk
ve Moldova
ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı
'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can
Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehirli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:42 Kaynak: AA
Damien Comolli, Alanyaspor'da Forma Giyen Ozan Tufan ile Görüştü
Fenerbahçeli Frey, Eski Takımı Zurich'e Dönüyor
Karius ve Sevgilisi Otele Girerken Görüntülendi
Beşiktaş'ta Ömer Toprak harekatı!