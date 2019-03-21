Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı

İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı

43 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci, Aday Kadrodan Çıkarıldı, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehirli futbolcunun aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk'a konuk olacak ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü ise sahasında Moldova ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Moldova, Arnavutluk, Futbol, İrfan Can, Spor
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