İrfan Can Kahveci atıldı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci atıldı

06.03.2022 19:31
İrfan Can Kahveci atıldı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor mücadelesinin 17. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor mücadelesinin 17. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin 14. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin müdahalesinde Trabzonsporlu futbolcu Siopis yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR odasından gelen uyarıyla izlediği pozisyon sonrası 17. dakikada İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdi. Kahveci bu sezon Süper Lig'de 3 sarı kart görürken, ilk kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.

26 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği 16 müsabakada 2 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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