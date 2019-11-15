İrfan Can Kahveci'den 100 çocuğa forma jesti

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Yeni Çorumspor Kulübünce başlatılan kampanyaya 100 forma alarak destek verdi.

TFF 2. Lig takımlarından Yeni Çorumspor Kulübü tarafından hem kulübe ekonomik katkı sağlamak hem de çocuk ve gençleri kırmızı-siyahlı renklerle tanıştırmak amacıyla "İster 1 okul, ister 1 sınıf, hedef 19 bin forma, formasız kimse kalmasın" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Kampanyadan haberdar olan İrfan Can Kahveci, 100 forma alarak Yumurta İlkokulu'ndaki öğrencilere hediye etti.

Yeni Çorumspor Kulübünün sosyal medya hesaplarında da İrfan Can Kahveci'nin forma bağışıyla ilgili açıklamasına yer verildi.



Kulübün genel koordinatörü Oğuzhan Yalçın, AA muhabirine, çocuk ve gençleri Çorumspor forması ile buluşturmayı amaçladıklarını kampanyaya Çorumlu sanayici, iş adamı ve esnafın katkısını beklediklerini söyledi.

Çorum'un plaka koduyla bağlantılı olarak hedeflerinin 19 bin forma olduğunu belirten Yalçın, "Bir forma bedeli 99 lira. 50 ve üzerinde forma alarak kampanyaya katılanlara kulüp olarak fatura kesiyoruz ve istedikleri okula formaları teslim ediyoruz." dedi.

Yalçın, Çorumlu milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye de kampanyaya katkısından dolayı teşekkür etti.