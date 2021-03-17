İrfan Can Kahveci'den ömürlük imza
17.03.2021 19:22
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.
İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı. Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.
Son Dakika "Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı