İrfan Can Kahveci'den tribünde asker selamı (FOTOĞRAFLI)
6 saat önce
ALANYA / DHAMedipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ev sahibi ekibin Norveçli taraftar grubuyla tribünde asker selamı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
ALANYA/ DHA
Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ev sahibi ekibin Norveçli taraftar grubuyla tribünde asker selamı verdi.
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