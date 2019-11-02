Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci'den tribünde asker selamı (FOTOĞRAFLI)
Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'den tribünde asker selamı (FOTOĞRAFLI)

İrfan Can Kahveci'den tribünde asker selamı (FOTOĞRAFLI)

6 saat önce

ALANYA / DHAMedipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ev sahibi ekibin Norveçli taraftar grubuyla tribünde asker selamı verdi.

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ALANYA/ DHA

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ev sahibi ekibin Norveçli taraftar grubuyla tribünde asker selamı verdi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
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