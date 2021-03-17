İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi - Son Dakika

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi

17.03.2021 19:55
İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi, System.String[]

Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi. Çiftin nikah töreninde şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.

Gerçekleştirilen törene İrfan Can Kahveci'nin eski takımı Başakşehir'den Başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

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İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı. Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi
İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi

İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Ethem Sancak, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi - Son Dakika Spor


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