İrfan Can Kahveci: "İnşallah turu geçen taraf oluruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci: 'İnşallah turu geçen taraf oluruz' - Son Dakika Spor

İrfan Can Kahveci: "İnşallah turu geçen taraf oluruz"

6 saat önce

- İrfan Can Kahveci: "İnşallah turu geçen taraf oluruz" Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, FC Kopenhag karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını, bu avantajlarını rövanş maçında da göstererek turu geçmek istediklerini söyledi.

- İrfan Can Kahveci: "İnşallah turu geçen taraf oluruz"

İSTANBUL - Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, FC Kopenhag karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını, bu avantajlarını rövanş maçında da göstererek turu geçmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu akşam müsabakayı izlemeye gelen taraftarların oluşturduğu atmosferle sözlerine başlayan İrfan, "Isınmaya çıktığımda da tüylerim diken diken oldu. Gerçekten halkımıza teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosferdi bugün. Burada hiç görmediğimiz bir atmosferi yaşattılar bize. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah turu geçeriz"

Mücadelenin başından itibaren gol yollarında etkili olduklarını dile getiren başarılı futbolcu, "Çok zorladık aslında maçın başından beri. Çünkü rakip de iyi bir takım. Çok koşuyorlar, çok agresifler. Son dakikada nasip oldu, inşallah ikinci maçta da bu avantajı kullanıp turu geçeriz" ifadelerini kullandı.

"Tedirgin oluyoruz"

Korona virüsünün kendilerini tedirgin edip etmediğine ilişkin ise İrfan, "İster istemez her insan tedirginlik yaşıyor. İnşallah en yakın sürede bu virüs olayını da çözeriz. Herkesin tedirginliği de geçer" dedi.

İrfan Can Kahveci: İnşallah turu geçen taraf oluruz

İrfan Can Kahveci, Başakşehir, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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