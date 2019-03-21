İrfan Can Kahveci, Milli Kadrodan Çıkarıldı
47 dakika önce
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı
'nın antrenmanında sakatlanan İrfan Can
Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım'ın dün yapılan antrenmanında sağ kasığından sakatlanan Medipol Başakşehir
futbolcusu İrfan Can Kahveci, milli takımın oynayacağı Arnavutluk
ve Moldova
maçları aday kadrosundan çıkarıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:39 Kaynak: İHA
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