Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci'nin asker selamı sevincine soruşturma
Son Dakika Güncel İrfan Can Kahveci'nin asker selamı sevincine soruşturma

İrfan Can Kahveci'nin asker selamı sevincine soruşturma

1 saat önce

Medipol Başakşehir: "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı.

İrfan Can Kahveci'nin asker selamı sevincine soruşturma, System.String[]

Medipol Başakşehir: "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı."

(İHA)

Başakşehir, İrfan Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
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