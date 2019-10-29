İrfan Can Kahveci'nin asker selamı sevincine soruşturma
1 saat önce
Medipol Başakşehir: "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir: "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı."
(İHA)
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