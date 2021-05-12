İrfan Can Kahveci'nın sağlık durumu

Fenerbahçe'de dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.(İHA)
Kaynak: İHA
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