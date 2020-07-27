İrfan Can Kahveci Rüya gibiydi
İrfan Can Kahveci Rüya gibiydi Avrupa maçları bittikten sonra teklifler varsa başkanımızla konuşuruz Kaan ÜLKER - Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese...
İrfan Can Kahveci Rüya gibiydi
Avrupa maçları bittikten sonra teklifler varsa başkanımızla konuşuruz
Kaan ÜLKER - Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese herhalde çok sinirlenirdim' dedim. Rüya gibiydi ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kutlamalarının ardından turuncu lacivertli ekibin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğun rüya gibi olduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci, Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese herhalde çok sinirlenirdim' dedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla dedi.
AVRUPA MAÇLARI BİTTİKTEN SONRA TEKLİFLER VARSA BAŞKANIMIZLA KONUŞURUZ
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kendisiyle ilgilenmesine değinen Kahveci, Şu an bizim Avrupa maçlarımız var, onlara konsantreyim. Hiç konuşmadık bunları. İnşallah bu maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz ve teklifler varsa ona göre konuşuruz. Evet benim gönlüm İspanya'dan yana. Bana daha çok uygun olan lig İspanya Ligi diyerek sözlerini noktaladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:13
Kaynak: DHA
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