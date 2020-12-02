İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini attı - Son Dakika

İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini attı

02.12.2020 23:06
İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini attı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gollerini RB Leipzig ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gollerini RB Leipzig ağlarına attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden İrfan Can Kahveci, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Başarılı oyuncu, ilk defa bir Devler Ligi maçında rakip ağları sarsmayı başardı. İrfan ayrıca hat-trick yaparak da karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden turuncu-lacivertli takımın bu kulvardaki ilk golü ise Manchester United karşısında Demba Ba'dan gelmişti. - İSTANBUL

İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini attı

UEFA Şampiyonlar Ligi, İrfan Can Kahveci, Başakşehir, Leipzig, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini attı - Son Dakika Spor


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