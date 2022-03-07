İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü

07.03.2022 06:02
İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü

Kocaeli'de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı. Özdemir'in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti. Öte yandan, Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi. - KOCAELİ

İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü
İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü
İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü

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İrfan Can Kahveci, Ahmet Özdemir, Fenerbahçe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü - Son Dakika
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