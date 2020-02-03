İrfan Can kariyerinin zirvesinde - Son Dakika
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İrfan Can kariyerinin zirvesinde

6 saat önce

Mevcut piyasa değeri 9 milyon Euro'ya gelen Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu rakamla kariyerinin zirvesine ulaştı.

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Mevcut piyasa değeri 9 milyon Euro'ya gelen Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu rakamla kariyerinin zirvesine ulaştı.


Süper Lig'de ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan ve lider Sivasspor'un iki puan gerisinde ikinci sırada kendine yer bulan Başakşehir'in futbolcuları da adeta değerlerine değer katıyor. Bu isimlerinde başında ise birçok takımın transfer listesinde bulunan İrfan Can Kahveci geliyor. İstanbul ekibinde toplamda 108 maça çıkıp 11 gol, 10 asistlik katkı yapan 24 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertlilere transfer olduğu 2016-2017 sezonundan bu yana gösterdiği başarılı performansla değerini tam 3.5 kat arttırmayı başardı.


9 milyon Euro'ya ulaştı


Gençlerbirliği ile profesyonel futbol yaşantısına başlayan ve çok kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İrfan Can, bundan 4 sezon önce Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takıma katıldığı dönemde 2.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan milli futbolcu, her geçen sezon artan bir grafik ortaya koyarak hem A Milli Futbol Takımı'nın hem de M.Başakşehir kadrosunun değişilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı. Yurt içi ve yurt dışından çokça talipleri olan, ay-yıldızlı formayla da 14 maçta 2 asisti bulunan İrfan, Transfermarkt verilerine göre değerini tam 9 milyon Euro'ya çıkarttı.


Bu sayı, İrfan Can Kahveci'nin kariyerinde ulaştığı en yüksek rakam olarak dikkat çekiyor.


Takımın en değerli ikinci oyuncusu


Tecrübeli orta saha, aynı zamanda turuncu-lacivertli takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda yer alıyor. 12 milyon Euro ile zirvenin sahibi olan Visca'yı takip eden İrfan Can'ı, 6 milyon Euro ile Enzo Crivelli izliyor.


Olası bir transfer durumunda takımına büyük bir maddi kaynak oluşturacak olan İrfan, Türk pasaportu bulunan futbolcular arasında da kendisi gibi 9 milyon Euro değere sahip Kaan Ayhan'la 10. basamağı paylaşıyor. - İSTANBUL

İrfan Can Kahveci, Başakşehir, İrfan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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