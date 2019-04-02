Son Dakika Haberleri: İrfan Kartal'dan '2 Nisan' Mesajı

İrfan Kartal'dan '2 Nisan' Mesajı

1 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İrfan Kartal'dan '2 Nisan' Mesajı, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, "Bugün, Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutluyoruz. Van'ımız; 101 yıl önce, 30 binden fazla şehit verilerek bizlere vatan olarak bırakıldı. Aradan geçen 101 yılda, birlik ve beraberliğini pekiştirmiş, insanlığa sevgi ve kardeşlik aşılayan güçlü bir Van'ı hep birlikte inşa ettik. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun ey güzel Van halkı" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:50 Kaynak: İHA

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