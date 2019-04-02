İrfan Kartal'dan '2 Nisan' Mesajı
1 saat önce
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, "Bugün, Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutluyoruz. Van'ımız; 101 yıl önce, 30 binden fazla şehit verilerek bizlere vatan olarak bırakıldı. Aradan geçen 101 yılda, birlik ve beraberliğini pekiştirmiş, insanlığa sevgi ve kardeşlik aşılayan güçlü bir Van'ı hep birlikte inşa ettik. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun ey güzel Van halkı" dedi. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:50 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor!
CHP'li Mansur Yavaş İlk İcraatını Açıkladı: Makam Araçları Azaltılıyor
AK Parti, İstanbul'un Tüm İlçelerinde Sonuçlara İtiraz Edecek
İbrahim Kalın'dan Sert Tepki: Kendilerini Avutuyorlar