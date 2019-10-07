Son Dakika Haberleri: "İrfan Meclisi" sohbetlerinin konuğu İnançer oldu
Son Dakika Güncel 'İrfan Meclisi' sohbetlerinin konuğu İnançer oldu

"İrfan Meclisi" sohbetlerinin konuğu İnançer oldu

54 dakika önce

Araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer, Kaleiçi Mevlevihanesi'nde düzenlenen İrfan Meclisi sohbetlerine katıldı.

Araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer, Kaleiçi Mevlevihanesi'nde düzenlenen İrfan Meclisi sohbetlerine katıldı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Maarif ve Eğitim" konulu bir söyleşi yapan İnançer, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İnançer, konuşmasında, doğru bilgiye ulaşmanın ve doğru bilgiyi eyleme dönüştürmenin önemine işaret etti.

Bilginin irfana, ahlaka ve marifete dönüşmesiyle kıymetli olacağına işaret eden İnançer, "Yani iş bilgide değil, davranıştadır. Terliyken su içmenin zararlı olduğunu herkes bilir ama yine de içer. Bilgi davranış haline dönüşmemişse bir değeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Ömer Tuğrul İnançer, Antalya Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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